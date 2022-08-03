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Новости 14:34

Горсуд Петербурга назначил компенсацию задержанной на акции в поддержку Навального

фото ЗакС политика Горсуд Петербурга назначил компенсацию задержанной на акции в поддержку Навального

Городской суд Петербурга назначил компенсацию морального ущерба горожанке, задержанной на акции 21 апреля 2021 года, сообщил 3 августа в своем Telegram-канале юрист Павел Чиков. Тем самым инстанция отменила вынесенное ранее Смольнинским райсудом решение об отказе в выплате.

Как сообщил Чиков, Татьяна Яснюк была задержана на прошлогодней акции в поддержку политика Алексея Навального. После этого ей назначили штраф в размере 15 тысяч рублей по статье об организации массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекшем нарушение общественного порядка (ст. 20.2.2 КоАП РФ). В дальнейшем дело было прекращено, а штраф отменен.

Яснюк обратилась в суд с требованием выплатить ей компенсацию за 17 часов задержания. Смольнинский райсуд в этом ей отказал, однако Городской суд Петербурга отменил это решение и назначил ей выплату в размере пяти тысяч рублей.

Ранее Горсуд увеличил с одной до 20 тысяч рублей сумму компенсации морального вреда фем-активистке Леле Нордик за задержание на акции 21 апреля 2021 года.


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