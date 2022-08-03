AliExpress исполнил требования российского закона о "приземлении"

Роскомнадзор через свою пресс-службу сообщил о выполнении торговой площадкой AliExpress всех пунктов так называемого закона о приземлении. Благодаря этому ведомство внесло компанию в реестр иностранных лиц. ведущих деятельность в интернете на территории РФ.

Выполнение закона от AliExpress требовалось, поскольку площадка "получает денежные средства от российских физических и юридических лиц, на ее интернет-ресурсе распространяется информация и реклама на русском языке, осуществляется обработка сведений о пользователях, находящихся на территории России".

Напомним, что закон о приземлении, распространяющийся на ресурсы с аудиторией болеее полумиллиона пользователей, вступил в силу с начала года. Он обязывает администрации юрлиц открыть офис в России, завести форму для обратной связи с пользователями и зарегистрировать личный кабинет на сайте РКН. Последнее условие требуется, в частности, для того, чтобы оперативно получать указания о блокировке или удалении запрещенной информации. Среди тех, кто ранее хотя бы частично исполнил закон о "приземлении", фигурируют Apple, Viber, Likee и Spotify, причем последняя уже успела покинуть российский рынок из-за несогласия с военной спецоперацией на Украине.