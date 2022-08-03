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Новости 17:50

Руководство Совфеда поблагодарило Ленобласть за помощь Донбассу

фото ЗакС политика Руководство Совфеда поблагодарило Ленобласть за помощь Донбассу

Администрация Ленинградской области получила благодарственное письмо от вице-спикера Совета Федерации Юрия Воробьева, который отметил вклад региона в восстановление Донбасса. Прежде всего, как сообщает пресс-служба регионального правительства, речь идет о поставках древесины в подшефный Ленобласти город Енакиево. Стройматериал будет использован при восстановлении объектов социальной инфраструктуры.

"Такая поддержка позволит жителям Республики восстановить свои дома, наладить быт, отремонтировать социальные объекты. Благодарю Вас за оказанную поддержку в организации поставок гуманитарной помощи", - пишет Воробьев.

Напомним, что первые пиломатериалы из Ленобласти прибыли в Енакиево в июне, и их поставки продолжатся. Список материалов согласовывался с чиновниками самопровозглашенной ДНР. Помимо древесины, область помогает региону специалистами: в Енакиево работают строители, медики и коммунальщики.


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