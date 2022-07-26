В Енакиево поехала очередная группа медиков из Ленобласти

В "подшефное" Ленинградской области Енакиево в ДНР отправилась ещё одна группа медиков, информирует пресс-служба администрации региона.

Команда из 12 специалистов придёт на смену коллегам, которые трудятся на территории Донбасса уже месяц.

В Енакиево уехали кардиолог, гинеколог, сердечно-сосудистый хирург, педиатр, лор, рентгенлаборант и фельдшер. Они трудоустроены в Гатчинской, Выборгской, Кировской больницах, а также в Выборгском родильном доме.

По словам главы областного комитета по здравоохранению Сергея Вылегжанина, медики займутся диспансеризацией населения.

"Добавлю, что за месяц работы второй команды консультации врачей получили около 3000 тысяч жителей Енакиево, исследования прошли порядка 2000 человек", — поделился Вылегжанин.

Ранее Ленобласть взяла на себя шефство над Енакиево. В конце мая туда отправилась первая группа медиков, а после городу были переданы автобусы и книги с оборудованием.