В Петербурге развернули ещё больше больничных коек для пациентов с COVID-19

На фоне практически ежедневного роста заболеваемости коронавирусом комитет по здравоохранению Петербурга известил о наращивании коечных мощностей.
Так, начиная с четверга, 4 августа, все места в корпусе-трансформере Госпиталя для ветеранов войн становятся инфекционными, таким образом их общее количество увеличилось до 403.
Всего для пациентов с ковидом в городе доступны 1 742 койки, свободны из которых свыше 25%.
Итого, заключили в комздраве, взрослых COVID-больных принимают:
- Клиническая больница им. Боткина – 638 коек;
- Александровская больница – 80 коек;
- Городская больница № 20 – 200 коек;
- Городская больница № 40 – 145 коек;
- Психиатрическая больница №3 им. Скворцова-Степанова – 30 коек;
- Госпиталь для ветеранов войн – 403 койки.
Напомним, днём ранее в Роспотребнадзоре заявили, что пока не планируется вводить новые ковидные ограничения в Петербурге.