В Петербурге развернули ещё больше больничных коек для пациентов с COVID-19

На фоне практически ежедневного роста заболеваемости коронавирусом комитет по здравоохранению Петербурга известил о наращивании коечных мощностей.

Так, начиная с четверга, 4 августа, все места в корпусе-трансформере Госпиталя для ветеранов войн становятся инфекционными, таким образом их общее количество увеличилось до 403.

Всего для пациентов с ковидом в городе доступны 1 742 койки, свободны из которых свыше 25%.

Итого, заключили в комздраве, взрослых COVID-больных принимают:

Клиническая больница им. Боткина – 638 коек;

Александровская больница – 80 коек;

Городская больница № 20 – 200 коек;

Городская больница № 40 – 145 коек;

Психиатрическая больница №3 им. Скворцова-Степанова – 30 коек;

Госпиталь для ветеранов войн – 403 койки.

Напомним, днём ранее в Роспотребнадзоре заявили, что пока не планируется вводить новые ковидные ограничения в Петербурге.