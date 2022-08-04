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Новости 9:33

В Петербурге развернули ещё больше больничных коек для пациентов с COVID-19

фото ЗакС политика В Петербурге развернули ещё больше больничных коек для пациентов с COVID-19

На фоне практически ежедневного роста заболеваемости коронавирусом комитет по здравоохранению Петербурга известил о наращивании коечных мощностей.

Так, начиная с четверга, 4 августа, все места в корпусе-трансформере Госпиталя для ветеранов войн становятся инфекционными, таким образом их общее количество увеличилось до 403.

Всего для пациентов с ковидом в городе доступны 1 742 койки, свободны из которых свыше 25%.

Итого, заключили в комздраве, взрослых COVID-больных принимают: 

  • Клиническая больница им. Боткина – 638 коек;
  • Александровская больница – 80 коек;
  • Городская больница № 20 – 200 коек;
  • Городская больница № 40 – 145 коек;
  • Психиатрическая больница №3 им. Скворцова-Степанова – 30 коек;
  • Госпиталь для ветеранов войн – 403 койки.

Напомним, днём ранее в Роспотребнадзоре заявили, что пока не планируется вводить новые ковидные ограничения в Петербурге.


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