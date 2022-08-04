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Новости 9:59

Экс-гендиректора "Водоканала" Данилова реабилитировали, закрыв его уголовное дело

фото ЗакС политика Экс-гендиректора "Водоканала" Данилова реабилитировали, закрыв его уголовное дело

Главное следственное управление ГУ МВД по Петербургу закрыло уголовное дело бывшего руководителя ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" Александра Данилова: экс-управленца полностью реабилитировали, пишет "Фонтанка".

Днём ранее Данилова выпустили из СИЗО под подписку о невыезде. По сведениям журналистов, он был согласен дать показания по уголовному делу в отношении чиновников "Водоканала", в котором фигурирует ущерб в свыше 890 млн рублей.

После того, как Данилов дал показания, в которых отрицал свою причастность к каким-либо махинациям, следователи уведомили его о закрытии уголовного дела по реабилитирующим обстоятельствам.


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