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Новости 13:50

МВД объявило в розыск новосибирского депутата Пирогову

фото ЗакС политика МВД объявило в розыск новосибирского депутата Пирогову

Депутат горсовета Новосибирска Хельга Пирогова объявлена в розыск, следует из соответствующей базы МВД. Против нее заведено уголовное дело о распространении фейков про российскую армию (ч. 1 ст. 207.3 УК РФ).

Уголовное дело против Пироговой было заведено по личному распоряжению главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. Причиной этого послужило высказывание депутата о похоронах российских военных, опубликованное в одной из соцсетей.

В конце июля Пирогова сообщила, что покинула Россию. По ее словам, она уехала в Грузию.


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