МВД объявило в розыск новосибирского депутата Пирогову

Депутат горсовета Новосибирска Хельга Пирогова объявлена в розыск, следует из соответствующей базы МВД. Против нее заведено уголовное дело о распространении фейков про российскую армию (ч. 1 ст. 207.3 УК РФ).

Уголовное дело против Пироговой было заведено по личному распоряжению главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. Причиной этого послужило высказывание депутата о похоронах российских военных, опубликованное в одной из соцсетей.

В конце июля Пирогова сообщила, что покинула Россию. По ее словам, она уехала в Грузию.