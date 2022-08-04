Медведев пригрозил ответственностью виновным в публикации поста про Казахстан как "искусственное государство"

Замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал проявлением информационной войны появление поста на своей странице во "ВКонтакте" с резкими заявлениями в адрес некоторых постсоветских стран, передает 4 августа РИА "Новости". По сообщению чиновника, в ситуации разбираются компетентные службы.

"Такие взломы случаются не впервые. От них никто не застрахован. В свое время и когда я занимал пост председателя правительства, мне доводилось сталкиваться с подобными атаками. Это проявление той самой информационной войны, о которой мы только что говорили", — заявил Медведев и добавил, что "виновные безнаказанными не останутся".

По мнению экс-президента, поссорить Россию со странами СНГ у недоброжелателей не получится. "Очевидны и нехитрые методы такой "работы" — вбросить от имени известного лица в публичное поле что-то резкое или чувствительное о соседях, сыграть на исторических сюжетах, дождаться неизбежного удаления фейка, а потом торговать этим. Типа в России сделали все специально, послали жесткий сигнал союзникам, а потом дипломатично отгребли", — поделился своей точкой зрения он.

Напомним, пост с рассуждениями о том, что до присоединения Грузии к России ее попросту не существовало, а Казахстан — это "искусственное государство", появился на странице Медведева во "ВКонтакте" в ночь на вторник. Вскоре публикация была удалена, а помощник бывшего президента заявил о взломе аккаунта.