После ухода Valio из России сыр Oltermanni поменяет название

Продажа финской компанией Valio ее российского бизнеса привела к смене названия сыра Oltermanni, который продавался в России в течение последней четверти века. Отныне он будет выпускаться под названием Laplandia, передает "Интерфакс". При этом привычная цветовая гамма упаковки сохранится.

В ООО "Валио", перешедшему к новому владельцу, полагают, что звучание нового бренда адекватно самому продукту. Ожидается, что в магазины сыр Laplandia поступит осенью.

Напомним, что после ухода финской молочной компании Valio из России в апреле ее российскую "дочку" выкупила фирма "Велком". Уже после совершения сделки сообщалось, что плавленый сыр Viola продолжит выпускаться под прежним названием.