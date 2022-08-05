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Новости 10:37

После ухода Valio из России сыр Oltermanni поменяет название

фото ЗакС политика После ухода Valio из России сыр Oltermanni поменяет название

Продажа финской компанией Valio ее российского бизнеса привела к смене названия сыра Oltermanni, который продавался в России в течение последней четверти века. Отныне он будет выпускаться под названием Laplandia, передает "Интерфакс". При этом привычная цветовая гамма упаковки сохранится.

В ООО "Валио", перешедшему к новому владельцу, полагают, что звучание нового бренда адекватно самому продукту. Ожидается, что в магазины сыр Laplandia поступит осенью.

Напомним, что после ухода финской молочной компании Valio из России в апреле ее российскую "дочку" выкупила фирма "Велком". Уже после совершения сделки сообщалось, что плавленый сыр Viola продолжит выпускаться под прежним названием.


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