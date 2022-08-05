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Новости 14:35

"Фонтанка": Возгорания автобусов связаны со спешкой при реализации транспортной реформы

фото ЗакС политика "Фонтанка": Возгорания автобусов связаны со спешкой при реализации транспортной реформы

Случаи возгорания автобусов в Петербурге имеют причиной стремление ответственных лиц купить как можно больше транспортных средств в сжатые сроки, сообщила 5 августа "Фонтанка" со ссылкой на источники на рынке перевозок. Такую поспешность изданию объяснили, сославшись на реформу общественного транспорта в городе.

"Под реформу нужно было закупить автобусов много и быстро. Поэтому взяли задешево, что было, отсюда сильно проиграло качество", - приводит слова собеседника онлайн-газета. По его же словам, причину поломок новых автобусов следует также искать в особенностях езды водителей, не привыкших управлять большим транспортом.

Напомним, утром в пятницу стало известно о пятом за лето случае возгорания автобуса в Петербурге. На этот раз подобное случилось в Ломоносове на углу улиц Кипренского и Связи. Сегодня же ситуацию с возгораниями прокомментировал врио главы комитета по транспорту Валентин Енокаев.


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