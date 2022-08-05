Милонов воспринял закон о реновации как "стресс-тест" для политической системы Петербурга

Депутат Госдумы от Петербурга Виталий Милонов высказался на тему так называемой реновации, закон о которой нынешним летом взволновал жителей хрущевок. По мнению единоросса, руководство Петербурга, инициировав реформу, тем самым совершило "хитрый тактический ход" и бросило "пробный камушек", чтобы посмотреть, как будут себя вести по отношению к принятому городским парламентом закону различные политики.

"Это иезуитская шутка, которая брошена. <...> Это такой стресс-тест на факторы политического риска, который покажет, кто у нас в городе готов во что бы то ни стало пойти ради собственного пиара пойти на какие-то резкие политические шаги", - произнес он в авторской программе на радиостанции "Комсомольская правда".

В действительности же, считает Милонов, ни один здравомыслящий человек в нормальной ситуации не согласится обменять квартиру в районе Парка Победы на квартиру в поселке Ленсоветовский. Опасаться подобных последствий "развития территорий", по его мнению, горожанам не стоит, а стоит верить спикеру ЗакСа Александру Бельскому.

Напомним, что согласно новому городскому закону, даже не признанные дома 1957-1970 годов постройки могут быть снесены, если подавляющее большинство жильцов согласится на переезд в новую недвижимость. Подробнее о проекте реновации читайте в материале ЗАКС.Ру.