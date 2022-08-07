На 95-летие Ленобласти Беглов подарил региону бюст Петра I

Праздник в честь 95-летия со дня Ленинградской области в Сосновом бору посетил губернатор Петербурга Александр Беглов. Под проливным дождем он вручил главе соседнего региона Александру Дрозденко бронзовый бюст императора Петра I, который теперь должны будут установить в Лодейном поле.

В своем Telegram-канале Беглов отметил, что регионы только на бумаге представляют собой отдельные территориальные единицы.

"Но на деле – добрые соседи, у которых много общего. У нас обширные планы в области строительства, медицины, образования, транспорта", - написал он.

Среди примеров тесного сотрудничества он перечислил разработку проекта нового Генплана, а также стремление совместными усилиями утвердить статус лесов "зеленого пояса" вокруг мегаполиса.

фото: Александр Беглов / Telegram