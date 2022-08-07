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Новости 17:13

Еще один магазин H&M заново открылся в центре Петербурга

фото ЗакС политика Еще один магазин H&M заново открылся в центре Петербурга

Анонсированное ранее возобновление работы магазинов одежды H&M в Петербурге коснулось торгового центра "Невский центр" на площади Восстания. Пресс-служба ТЦ сообщает, что посетить магазин на первом этаже можно во все часы работы "Невского центра", открытого с 10 до 23 часов.

Напомним, что на уходящей неделе вернулся к работе магазин H&M, расположенный в ТРК "Галерея". В первый же день его работы у входа в торговый зал выстроилась огромная очередь, доходившая до Московского вокзала.

На прошлой неделе сеть выставила на продажу свои российские активы. Перед окончательным уходом с российского рынка фирма намерена распродать остатки товаров по их обычной цене. 


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