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Новости 16:27

Журналистка Овсянникова получила очередной штраф за "дискредитацию армии"

фото ЗакС политика Журналистка Овсянникова получила очередной штраф за "дискредитацию армии"

Суд в Москве оштрафовал бывшего редактора Первого канала Марину Овсянникову на 40 тысяч рублей по административному делу о дискредитации Вооруженных сил. Это уже ее третий по счету штраф по статье 20.3.3 КоАП начиная с марта, сообщает Telegram-канал "Осторожно, новости". Его назначили из-за поста в социальной сети.

Адвокат журналистки считает, что его подзащитную некорректно известили о возбуждении дела, прислав повестку по неактуальному адресу. По признанию Овсянниковой, о новом протоколе она узнала из СМИ.

Напомним, что слава к Марине Овсянниковой пришла после ее пацифистской акции в прямом эфире Первого канала, за которой последовало увольнение и первое дело о дискредитации армии. Повторно по той же статье ее оштрафовали в конце июля.

Отметим, что неоднократное привлечение по статье 20.3.3 КоАП грозит фигуранту таких дел уголовным преследованием.


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