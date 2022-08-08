За выходные шторм в Петербурге опрокинул более 250 деревьев

Специалисты петербургского комитета по благоустройству продолжают устранять последствия непогоды, которая обрушилась на город в субботу 6 августа. По последним подсчетам чиновников, ураганный ветер повалил не менее 267 деревьев. Из них 29 оказались на проезжей части.

В настоящее время упавшие стволы продолжают распиливать и вывозить. Как сообщает пресс-служба комитета, в одних только садах и скверах трудятся более тысячи работников ручного труда, использующих 300 единиц техники. Отмечается, что парки и скверы открыли для прохожих только в понедельник.

Падение деревьев в минувший уик-энд не привело к травмированию пешеходов, однако на нескольких десятках адресов пострадали линии электропередач.

фото: gov.spb.ru