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Новости 20:05

Православному блогеру Курмоярову предъявили окончательное обвинение по делу о фейках про армию

фото ЗакС политика Православному блогеру Курмоярову предъявили окончательное обвинение по делу о фейках про армию

Бывшему иеромонаху РПЦ Иоанну Курмоярову, проходящему по делу о фейках про армию (ст. 207.3 УК), предъявили обвинение в окончательной редакции, о чем сообщает портал MR7. Примечательно, что православному блогеру удалось ознакомиться с обвинением только с седьмой попытки: ранее этому мешали различные обстоятельства, в том числе процессуальные.

"Предъявление окончательного обвинения значит, что следствие закончено и вскоре дело будет передано в суд. Но никаких комментариев я теперь дать не могу: с меня взяли подписку о неразглашении", - рассказал адвокат фигуранта дела Леонид Крикун.

Религиозного деятеля задержали и арестовали в начале июня. По всей видимости, его преследование связано с видеороликами, которые он стал записывать и выпускать с началом военной спецоперации РФ на Украине. В конце июля правозащитный проект "Поддержка политзеков. Мемориал"* включил Курмоярова в список российских политзаключенных. Между тем, сам он на суде утверждал, что никакого отношения к политике не имеет.

*Минюст внёс правозащитный центр "Мемориал" в реестр НКО, выполняющих функцию иностранного агента

фото со страницы Иоанна Курмоярова "ВКонтакте"


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