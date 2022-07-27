Правозащитники признали политзеком православного блогера Курмоярова

Правозащитный проект "Поддержка политзеков. Мемориал"* включил в свой список политзаключенных бывшего иеромонаха РПЦ Иоанна Курмоярова. Опальный религиозный деятель больше месяца находится в петербургском СИЗО по делу о фейках про армию (статья 207.3 УК).

"Время и контекст появления этой статьи... позволяют нам утверждать, что она специально создана как инструмент преследования критиков российских властей. В полной мере это относится и к преследованию отца Иоанна", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале проекта.

Напомним, что с начала военной спецоперации на Украине представитель петербургского духовенства стал активным публичным ее критиком. Доставалось от него и президенту Владимиру Путину, и пропагандистским телешоу, которым он посвящал свои видеоролики. За политическую позицию Курмоярова 1 апреля лишили сана. Двумя месяцами позже его задержали и арестовали. На одном из судебных заседаний он заявил, что к политике не имеет ни малейшего отношения.

Подробнее о деле Курмоярова и о его биографии читайте в материале ЗАКС.Ру.

*Минюст внёс правозащитный центр "Мемориал" в реестр НКО, выполняющих функцию иностранного агента

фото со страницы Иоанна Курмоярова "ВКонтакте"