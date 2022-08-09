ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 15:06

На круглом столе "Единой России" предложили не принимать законопроект о рекламе

фото ЗакС политика На круглом столе "Единой России" предложили не принимать законопроект о рекламе

В петербургском отделении "Единой России" 9 августа прошёл круглый стол  по обсуждению законопроекта о рекламе, принятом в первом чтении в Государственной думе, передаёт корреспондентка ЗАКС.Ру. На мероприятии присутствовали депутаты Законодательного собрания, Государственной думы, а также представители рекламного бизнеса.

Законопроект предполагает создание единого оператора, который будет ответственен за рекламу на цифровых конструкциях и в интернете. К документу возникло множество претензий как у представителей рекламного бизнеса, так и у чиновников с депутатами. 

Во время обсуждения на круглом столе несколько человек предложили и вовсе не принимать подобные законопроект в любом виде. В частности, глава аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей в Петербурге Константин Тимохин заявил, что в существующем виде законопроект принимать нельзя. Он предложил рассмотреть вопрос о снятии или отклонении документа. 

Аналогичное мнение высказал председатель правления ассоциации маркетинговой индустрии "Рекламный совет" Сергей Пилатов. По его мнению, один из вариантов решения сложившейся ситуации - забыть о законопроекте "как о страшном сне".

Депутат Госдумы и глава петербургского отделения "Единой России" Сергей Боярский в разговоре с ЗАКС.Ру отметил, что отозвать проект закона может только его автор. Поддерживать его или нет - это уже вопрос фракции, заявил Боярский. Он сообщил, что сейчас законопроект обсуждают во всех регионах страны вместе с представителями рекламного бизнеса. 

Напомним, участники рынка классифайдов (сайтов объявлений) отметили, что информационные конструкции и сайты в интернете не связанные между собой отрасли. Представитель компании Avito заявил, что законопроект может разрушить уже существующую и регулируемую индустрию сайтов объявлений.

Против выступил и вице-губернатор Петербурга Анатолий Повелий. Он перечислил ряд недостатков: "определение единого оператора не соотносится с законом о защите конкуренции", документ позволит организации не соблюдать требования закона по охране памятников и другое. 

София Саттарова


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости
Упоминаемые персоны
Боярский Сергей Михайлович 

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости9 августа
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама