Градозащитницу Сивохину оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию армии

Ленинский районный суд Петербурга 9 августа оштрафовал директора петербургского ПЕН-клуба и градозащитницу Наталию Сивохину на 30 тысяч рублей по статье о дискредитации Вооруженных сил России (ст. 20.3.3 КоАП), передает корреспондент ЗАКС.Ру. Причиной для штрафа стали несколько публикаций на личной странице "ВКонтакте", в которых активистка выражает свою гражданскую позицию о специальной военной операции на Украине.

Во время заседания судья отказала защитнику Леониду Крикуну в удовлетворении ходатайства о проведении лингвистической экспертизы, а также о возвращении протокола об административном правонарушении на доработку из-за обилия в нем, по словам адвоката, ошибок.

Крикун сообщил ЗАКС.Ру, что намерен обжаловать постановление суда.

На заседание пришли порядка 20 человек, которые хотели поддержать Сивохину. Среди них были депутаты Законодательного собрания Петербурга от партии "Яблоко" Борис Вишневский и Александр Шишлов. Последнего собираются судить по аналогичной статье 19 августа.

Напомним, на Сивохину составили протокол в конце июня. Ее задержали вместе с трехлетним ребенком и доставили во второй отдел полиции, где продержали около пяти часов.

Константин Леньков