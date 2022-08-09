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Новости 15:59

Прокуратура добилась от АО "Автодор" починки дорог в Пушкинском районе

фото ЗакС политика Прокуратура добилась от АО "Автодор" починки дорог в Пушкинском районе

После представлений прокуратуры Пушкинского района Петербурга дороги общего пользования на юге города стали чинить ответственные организации, о чем сообщается на сайте ведомства. Претензии силовиков ранее коснулись АО "Автодор" из-за выбоин и иных дефектов полотна, а также ООО "Славдорсервис", обслуживающего дорожные знаки: ввиду неправильного расположения и загрязненности знаки были плохо различимы для автомобилистов.

Контрольное ведомство сообщает, что во исполнение представлений компании привели в порядок асфальт на четырех перекрестках в районе, а также очистили и привели в правильное положение дорожные знаки.

Отметим, что с начала года районная прокуратура как минимум дважды пыталась добиться от АО "Автодор" устранения разрушений на дорогах общего пользования. Попытки датируются февралем и апрелем.


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