В Петербурге благоустроят побережье реки Оккервиль

Государственная административно-техническая инспекция Петербурга согласовала работы по благоустройству на побережье реки Оккервиль, передает пресс-служба Смольного. Речь идет об отрезке между Уткиным и Заневским мостами, на котором до сих пор не имелось набережной даже в качестве топонима.

Рекреацию с пешеходными дорожками и скамейками обещают создать к маю следующего года. За подрядные работы взялась администрация Красногвардейского района, также планирующая высадить вдоль реки дополнительные деревья и кустарники.

Отметим, что благоустраиваемый участок примыкает к историческому памятнику - Уткиной даче. Незадолго до начала пандемии коронавируса Смольный заявлял о планах отремонтировать ее к 2023 году. По состоянию на январь 2020 года дореволюционный ансамбль полузаброшенных зданий еще не был подключен к теплу.