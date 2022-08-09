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Новости 16:28

В Петербурге благоустроят побережье реки Оккервиль

фото ЗакС политика В Петербурге благоустроят побережье реки Оккервиль

Государственная административно-техническая инспекция Петербурга согласовала работы по благоустройству на побережье реки Оккервиль, передает пресс-служба Смольного. Речь идет об отрезке между Уткиным и Заневским мостами, на котором до сих пор не имелось набережной даже в качестве топонима.

Рекреацию с пешеходными дорожками и скамейками обещают создать к маю следующего года. За подрядные работы взялась администрация Красногвардейского района, также планирующая высадить вдоль реки дополнительные деревья и кустарники.

Отметим, что благоустраиваемый участок примыкает к историческому памятнику - Уткиной даче. Незадолго до начала пандемии коронавируса Смольный заявлял о планах отремонтировать ее к 2023 году. По состоянию на январь 2020 года дореволюционный ансамбль полузаброшенных зданий еще не был подключен к теплу.


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