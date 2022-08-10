Памфилова: ЦИК возвращается к масочному режиму

Руководительница Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова объявила о возвращении масочного режима внутри ЦИК, сообщается в Telegram-канале ведомства. Кроме того, она призвала своих региональных коллег также проанализировать меры по противодействию коронавирусу.

Комментируя решение, Памфилова напомнила о действиях, которые были направлены на безопасность проведения выборов в 2020 году. В настоящее же время, невзирая на более лёгкое течение заболевания, масочный режим в ЦИК следует ввести ради профилактических мер.

"Мы не можем игнорировать наметившийся рост заболеваемости COVID-19. Тем не менее мы возобновляем масочный режим в ЦИК России. И я прошу коллег в регионах ещё раз проанализировать пакет мер, направленных на противодействие распространению инфекции", - сказала Памфилова.

Напомним, ранее стало известно, что масочный режим возвращают в медучреждениях Москвы и Ленобласти.