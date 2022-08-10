Уральскому депутату дали 14 суток ареста за публикацию фильма "Он вам не Димон"

Суд в Екатеринбурге назначил 14 суток административного ареста депутату Городской думы Алексею Холодареву по статье о демонстрации экстремистской символики (ст. 20.3 КоАП), передает региональное издание It's My City. Дело завели из-за того, что политик пять лет назад разместил в своем аккаунте в социальной сети фильм "Он вам не Димон", посвященный тогдашнему премьер-министру Дмитрию Медведеву. Расследование, набравшее на YouTube 45 млн просмотров, в 2017 году выпустила команда оппозиционера Алексея Навального, структуры которого прошлым летом были признаны экстремистскими.

Отметим, что обвинительное решение по статье 20.3 КоАП лишает россиян пассивного избирательного права на один год. В преддверии муниципальных выборов такие дела нынешним летом массово заводили на активистов и действующих мундепов.