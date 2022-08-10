Роскомнадзор заблокировал сайт движения "Весна"

Молодежное движение "Весна" сообщило о блокировке своего сайта, произведенной Роскомнадзором. Этому действию предшествовало уведомление от ведомства, сообщается в Telegram-канале.

Несмотря на то, что владельцам интернет-ресурса дали сутки на удаление некоего запрещенного контента, блокировка сайта осуществилась уже спустя два часа после получения уведомления, пишут активисты. Они также отмечают, что РКН не разъяснил в своем письме, какую именно "распространённую с нарушением закона" информацию требуется удалить.

Отметим, что в мае против участников движения "Весна" возбудили уголовное дело о создании организации, посягающей на права граждан (ст. 239 УК). Некоторым фигурантам дела в качестве меры пресечения назначили запрет определенных действий, а некоторых объявили в розыск.