Мосгорсуд вернул иск депутата Госдумы Чирковой к Жириновскому и "Эху Москвы" в нижестоящий суд

Московский городской суд 10 августа отменил решение Никулинского районного суда Москвы о прекращении рассмотрения иска депутата Государственной думы от "Справедливой России - За правду" Ирины Чирковой, сообщил ЗАКС.Ру адвокат парламентария Сергей Попов. Речь идет об иске Чирковой к ее бывшему коллеге от ЛДПР Владимиру Жириновскому и радиостанции "Эхо Москвы".

Жириновский в эфире радиостанции назвал Чиркову человеком, якобы похитившим чужое имущество. Представительница эсеров подала к нему иск о защите чести и достоинства, но после смерти лидера ЛДПР суд прекратил дело. При этом, акционерное общество "Эхо Москвы" - второй ответчик по иску - все еще существует, отметил представитель Чирковой в суде Попов. Он уточнил, что на этом основании была подана частная жалоба, которую удовлетворил Мосгорсуд.

Теперь Никулинский районный суд Москвы должен будет снова рассмотреть иск, уточнил Попов. По его словам, Чиркова требует от "Эхо Москвы" опубликовать опровержение слов Жириновского:

- Опровержение должно будет напечатать закрытое акционерное общество "Эхо Москвы". Если бы были "живы" те средства, которые хранили те слова… А сейчас где-нибудь в другом месте напечатают опровержение.

Напомним, "Эхо Москвы" прекратило вещание в марте. Соответствующее решение принял совет директоров организации.