В Петербурге приступили к строительству второй нити коллектора

Строительство второй нити Главного канализационного коллектора, которая свяжет Кантемировский мост с Северной станцией аэрации, началось в Петербурге, о чем сообщает пресс-служба Смольного. По словам губернатора Александра Беглова, потребности развивающегося города растут и на севере появляется все больше новых жилых домов, требующих качественного коммунального обслуживания. Благодаря новой нитке, отметил чиновник, коллектор получит дополнительный объем, что поможет справиться с подтоплением северных районов во время непогоды. Первый этап работ на участке длиной 2,9 км должен завершиться в 2024 году.

"Строители сказали, что готовы закончить всю ветку не к 2030 году, а раньше, к 2028 году. У нас есть возможность для маневра. Давайте прямо сейчас приступим к анализу для выделения дополнительного финансирования", - приводятся слова главы попечительского совета ППК "Фонд развития территорий" Сергея Степашина, посетившего город.

О контракте на строительство второй нити коллектора стало известно в июне, во время проведения Петербургского международного экономического форума. Контракт на 9,6 млрд рублей достался единственному поставщику - ООО "Ремонт и строительство сетей ПР и СС". Из городского бюджета выделили 3 млрд рублей, а оставшиеся 6,6 млрд вложил Фонд содействия реформированию ЖКХ.

Первая нить коллектора, открытая еще во время перестройки, соединяет Кантемировский мост с Ольгино.

фото: gov.spb.ru