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Выборы - 2022

Новости 15:49

Удальцова обратилась в прокуратуру из-за стимулирования участников электронного голосования

фото ЗакС политика Удальцова обратилась в прокуратуру из-за стимулирования участников электронного голосования

Внимание депутата Госдумы от КПРФ Анастасии Удальцовой привлекла акция "Миллион призов", которую в преддверии сентябрьских муниципальных выборов организовала московская мэрия для участников дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Одна из лидеров "Левого фронта" полагает, что такого рода стимулирование граждан может противоречить законодательству, и пожаловась в прокуратуру.

Акция дает возможность москвичам, проголосовавшим виртуально, выиграть денежные призы от 3 до 10 тысяч рублей и автомобиль, которых разыгрывается сто штук. Удальцова усматривает в организации "Миллиона призов" признаки подкупа избирателей и дискриминацию тех, кто хочет проголосовать традиционным образом. Помимо Генпрокуратуры, она направила свой запрос в Центризбирком.

Отметим, что коммунисты последовательно выступают против ДЭГ. На сентябрьских выборах прошлого года в Госдуму именно результаты виртуального голосования помешали Удальцовой победить в одномандатном округе № 201. Депутатский мандат ей достался уже в этом году, после исключения из Госдумы Валерия Рашкина.


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