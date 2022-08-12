Немецкий производитель кофе Tchibo уходит из России

Немецкий производитель кофе Tchibo покинул российский рынок, информирует "Коммерсант". Причиной названа продолжающаяся на Украине военная спецоперация, которую ведёт РФ.

Поставлять кофе под популярными брендами Tchibo и Davidoff будут только до конца года, а затем российской "дочке" компании придётся провести ребрендинг своей продукции.

Напомним, что не так давно Владимир Путин призывал производителей внедрять среди россиян культуру пития иван-чая. На это отреагировал губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, пообещавший нарастить поставки напитка во все регионы.

Ранее, добавим, стало известно об уходе финского производителя кофе Paulig.