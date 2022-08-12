"Кошмарят даже своих": Россиянам приходится проводить целые сутки на выезде из Эстонии

На границе Эстонии и России образовалась огромная очередь из туристов, желающих вернуться домой из ЕС: в "листе ожидания" на данный момент находятся свыше 700 автомобилей, обратил внимание 78.ru. Среднее время ожидания составляет 23 часа.

Место в очереди можно забронировать. При этом статус очереди по предварительному заказу задерживается на 12 часов.

По статистике, за час эстонский погранпункт пропускает в лучшем случае 11 автомобилей, в отдельные часы — пять.

"На границе Эстонии всего один пограничник, граница России пустая, задержка более 10 часов! Стоят все: и РФ, и эстонские тачки, кошмарят даже своих. Специально затрудняют (задерживают на площадке) именно на выезд из Эстонии, создают неприятные условия и долгое ожидание специально", — поделился впечатлениями от пересечения границы россиянин Денис Данов в паблике "Граница Нарва-Ивангород" в соцсети "ВКонтакте".

Добавим, днём ранее власти Эстонии известили о закрытии границ республики для россиян с шенгеном.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас высказалась за запрет европейских виз для граждан России. "Посещение Европы – это привилегия, а не право человека", - заявляла тогда глава кабмина республики.