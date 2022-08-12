Депутат Горелкин считает, что сервису Instagram* могут помочь извинения перед россиянами

Зампред думского комитета по информационной политике Антон Горелкин высказался о судьбе социальной сети Instagram* в России, которой соотечественники стали реже пользоваться из-за ее запрета. Восстановление прежних отношений с российскими органами власти представляется депутату реалистичным, но для этого необходимо, с его точки зрения, чтобы администрация сервиса выполнила два условия. В первую очередь, считает парламентарий, любые призывы к убийству россиян, из-за которых в марте и начался скандал, должны быть заблокированы.

"Во вторую очередь, они должны извиниться перед российскими гражданами. Причем не надо там преклонять колено или каким-то другим специфическим образом извиняться, как это сегодня принято в западной культуре, достаточно официальных извинений", - произнес он в интервью Telegram-каналу "Диалог".

Публичное раскаяние и признание неправоты со стороны Instagram*, по словам Горелкина, способно вновь наладить конструктивное взаимодействие с Роскомнадзором.

*Instagram** - продукт компании Meta**, которая признана экстремистской организацией, её деятельность запрещена в РФ