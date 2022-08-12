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Новости 12 августа, 20:53

В Кировском районе Ленобласти открылся "парк юрского периода"

фото ЗакС политика В Кировском районе Ленобласти открылся "парк юрского периода"

На территории Путиловского карьера в Ленобласти открылся для посетителей первый в стране палеонтологический парк, о чем 12 августа сообщила пресс-служба регионального правительства. Возраст некоторых экспонатов доходит до 470 млн лет.

В релизе прогулки по парку сравниваются с путешествием по истории планеты. При этом посетители вправе попробовать себя не только в роли пассивного наблюдателя: они "могут сами добыть уникальную окаменелость существа, обитавшего на Земле миллионы лет назад". Основатель проекта Михаил Воскресенский считает самыми узнаваемыми из окаменелых экспонатов трилобитов, вымерших 250 млн лет назад.

"Мы хотим создать новый региональный бренд - петербургские трилобиты. Путиловские карьеры - это вообще каменная колыбель, откуда наш город брал строительный материал для своего роста, окаменелости можно найти даже в архитектуре города", - рассказал он ТАСС.

Создание уникального парка анонсировали позапрошлым летом.

фото: Админка Ленобласти / Telegram


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