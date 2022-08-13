"Газпром" начал поставлять газ в Венгрию сверх объемов, прописанных в контрактах

Российская компания "Газпром" согласилась поставлять Венгрии количество газа, которое превышает показатели, установленные в контрактах по так называемому "Турецкому потоку". Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на госсекретаря венгерского МИД Тамаша Менцера.

"Правительство Венгрии ранее приняло решение о закупке примерно 700 миллионов кубометров природного газа в дополнение к уже законтрактованным объемам. Зная сегодняшние европейские рыночные условия, ясно, что приобретение такого большого количества невозможно без российских источников", - пояснил чиновник.

Нынешние расчеты таковы, что Россия начиная с 12 августа отправляет в Венгрию ежедневно 2,6 млн газа сверх контракта. Такое положение вещей сохранится как минимум до конца августа. Параллельно стороны обсуждают дополнительные поставки на сентябрь.

Отметим, что некоторые страны Евросоюза в нынешнем году по разным причинам перестали получать газ из России: в их число входят, например, Польша и Латвия.