ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 17:25

Финский МИД придумал способ осложнить выдачу туристических виз россиянам

фото ЗакС политика Финский МИД придумал способ осложнить выдачу туристических виз россиянам

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависта поделился с журналистами своими соображениями о том, как можно ограничить выдачу виз россиянам. Он предлагает организовать процесс так, чтобы туристические визы выдавались только один раз в неделю, что должно замедлить и сократить турпоток из России.

"На практике это может означать, что вы можете подавать документы на туристическую визу по понедельникам, а со вторника по пятницу вы можете подавать документы по семейным обстоятельствам, учебе, работе или другим уважительным причинам", - рассудил чиновник в эфире канала MTV.

В начале недели представители финского министерства выражали недовольство тем, что значительная доля россиян использует Финляндию лишь в качестве перевалочного пункта для попадания в другие страны Евросоюза. "Транзитным путешественникам" хотят перестать выдавать визы. Для этого будут тщательнее изучать историю их перемещений.

На следующей неделе для россиян с шенгенскими визами закроет свои границы Эстония.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости13 августа
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама