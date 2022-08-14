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Новости 14:17

Правительство Финляндии рассмотрит в начале следующей недели вопрос об ограничении поездок для россиян

фото ЗакС политика Правительство Финляндии рассмотрит в начале следующей недели вопрос об ограничении поездок для россиян

Руководство Финляндии изучит вопрос об ограничении поездок россиян во вторник, 16 августа, информирует YLE.

Не так давно власти страны предлагали перестать выдавать гражданам РФ туристические визы. В Финляндии уже придумали, как выдавать россиянам меньше виз: для этого будет скорректирован сам механизм выдачи.

При этом, пишет YLE, на данный момент чёткого определения по вопросу ввода каких-либо ограничений для российских граждан у властей Финляндии нет.

Ранее сообщалось, что с начала августа свыше 4 тысяч петербуржцев подали заявления на финскую визу.


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