ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 11:50

Завод "АвтоВАЗ" вернулся к полноформатному режиму работы

фото ЗакС политика Завод "АвтоВАЗ" вернулся к полноформатному режиму работы

Начиная с понедельника, 15 августа, все сотрудники завода "АвтоВАЗ" вернулись к привычной пятидневной рабочей неделе, уведомил ТАСС замглавы профсоюзной организации предприятия Валерий Королёв.

Все, кто задействован на линии сборки модели Lada Granta, будут трудиться пять дней в две смены, но на линии Niva — в одну смену. При этом в период с 29 августа по 27 ноября на линиях Granta, B0 и Niva от руководства завода поступило предложение установить шестидневный режим работы.

Большую часть мая "АвтоВАЗ" находился в режима простоя ввиду отсутствия необходимых комплектующих. Производство автомобилей в неполном формате вновь началось в июне, вышла модель Lada Granta Classic 2022.

Добавим также, что во второй половине мая главой "АвтоВАЗа"  стал Максим Соколов, до того в должности петербургского вице-губернатора курировавший транспортную сферу.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости15 августа
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама