Завод "АвтоВАЗ" вернулся к полноформатному режиму работы

Начиная с понедельника, 15 августа, все сотрудники завода "АвтоВАЗ" вернулись к привычной пятидневной рабочей неделе, уведомил ТАСС замглавы профсоюзной организации предприятия Валерий Королёв.

Все, кто задействован на линии сборки модели Lada Granta, будут трудиться пять дней в две смены, но на линии Niva — в одну смену. При этом в период с 29 августа по 27 ноября на линиях Granta, B0 и Niva от руководства завода поступило предложение установить шестидневный режим работы.

Большую часть мая "АвтоВАЗ" находился в режима простоя ввиду отсутствия необходимых комплектующих. Производство автомобилей в неполном формате вновь началось в июне, вышла модель Lada Granta Classic 2022.

Добавим также, что во второй половине мая главой "АвтоВАЗа" стал Максим Соколов, до того в должности петербургского вице-губернатора курировавший транспортную сферу.