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Новости 15:12

"АвтоВАЗ" возобновил работу после двух с лишним месяцев простоя

фото ЗакС политика "АвтоВАЗ" возобновил работу после двух с лишним месяцев простоя

Компания "АвтоВАЗ" через свою пресс-службу сообщила о возобновлении производства автомобилей. После перерыва в работе удалось выпустить транспортные средства модели LADA Granta Classic 2022. 

С конца марта предприятия акционерного общества находились в простое из-за дефицита импортных деталей. Во второй половине мая главой "АвтоВАЗа"  стал Максим Соколов, до того в должности петербургского вице-губернатора курировавший транспортную сферу.

"Конечно, мы должны и дальше выпускать на российский рынок наиболее востребованные и в том числе доступные автомобили, на которые не будет влиять дефицит зарубежных комплектующих", - прокомментировал он выход заводов из простоя.

По словам Соколова, для достижения цели его коллеги вместе с чиновниками разного уровня развивают компетенции отечественных поставщиков.

Ранее сообщалось, что в мае продажи Lada упали на 84%.


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Упоминаемые персоны
Соколов Максим Юрьевич

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