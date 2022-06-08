"АвтоВАЗ" возобновил работу после двух с лишним месяцев простоя

Компания "АвтоВАЗ" через свою пресс-службу сообщила о возобновлении производства автомобилей. После перерыва в работе удалось выпустить транспортные средства модели LADA Granta Classic 2022.

С конца марта предприятия акционерного общества находились в простое из-за дефицита импортных деталей. Во второй половине мая главой "АвтоВАЗа" стал Максим Соколов, до того в должности петербургского вице-губернатора курировавший транспортную сферу.

"Конечно, мы должны и дальше выпускать на российский рынок наиболее востребованные и в том числе доступные автомобили, на которые не будет влиять дефицит зарубежных комплектующих", - прокомментировал он выход заводов из простоя.

По словам Соколова, для достижения цели его коллеги вместе с чиновниками разного уровня развивают компетенции отечественных поставщиков.

Ранее сообщалось, что в мае продажи Lada упали на 84%.