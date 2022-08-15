Петербургские единороссы начинают приемы граждан по вопросам реновации

Общественная приемная петербургского отделения "Единой России" начиная с 17 августа будет проводить консультации с гражданами, которых волнует программа реновации жилья. В ближайшую среду на Конногвардейском бульваре, 4, граждан примут с 18 до 20 часов профессиональные юристы, сообщает пресс-служба регионального отделения партии. На вопросы, связанные с комплексным развитием территорий и судьбой городских хрущевок, обещает ответить гендиректор независимой юридической фирмы "Красников и партнёры" Сергей Руденко.

Ожидается, что встречи будут проводиться каждую неделю в одно и то же время по средам и пятницам.

Напомним, что принятый городским парламентом в ходе весенней сессии закон о реновации вызвал большой общественный резонанс: согласно документу, приговорить к сносу могут даже не признанные аварийными дома 1957-1970 годов постройки при одобрении двух третей жильцов.

В городе проводятся общественные дискуссии, посвященные проблеме. О тематической встрече с депутатом ЗакСа Борисом Вишневским, которую омрачил скандал, читайте в материале ЗАКС.Ру.