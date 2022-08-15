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Новости 19:30

"Балтийский завод" судится с финской компанией из-за недопоставки техники

фото ЗакС политика "Балтийский завод" судится с финской компанией из-за недопоставки техники

Руководство "Балтийского завода" в Петербурге подало два судебных иска к финской машиностроительной компании Wartsila, о чем сообщает ТАСС. У бывшего партнера хотят отсудить 800 млн рублей за недопоставку оборудования для ледоколов "Якутия" и "Чукотка" в рамках заключенного контракта.

"Подано пока два иска, суть их в том, что мы заплатили аванс за поставку оборудования на ледоколы "Якутия" и "Чукотка", но оборудование мы не получили", - рассказал представитель предприятия.

Wartsila объявила о завершения процедуры ухода с российского рынка во второй половине июля. Как и в случае со многими другими финскими фирмами, поступок продиктован несогласием с военной спецоперацией на Украине. Производитель техники отмечал, что сворачивание бизнеса в России мало повлияло на экономические показатели компании в течение нынешнего года.


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