Машиностроительная компания Wartsila полностью ушла с российского рынка

Финская машиностроительная компания Wärtsilä сообщила на своем сайте, что объявленный в апреле процесс выхода с российского рынка завершен. Руководство продало свои российские активы местному руководству компаний и закрыло петербургский офис.

"Команда, ранее работавшая в ООО "Вяртсиля Восток", перешла в состав недавно созданной компании ООО "В-Восток", которая продолжит оказывать услуги по техническому обслуживанию морского оборудования на местном уровне. После продажи Wärtsilä не оказывает техническое обслуживание в России", - гласит сообщение.

Отмечается, что решение об уходе из России не слишком существенно повлияло на финансовые показатели финского производителя во втором квартале.

Напомним, что из скандинавских компаний и брендов ранее покинули Россию либо приостановили в ней работу в связи со спецоперацией на Украине IKEA, Prisma, Valio, Nokia, Fazer, Hesburger, Bonava, Tikkurila.