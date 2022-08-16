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Новости 10:08

Юрий Шевчук не пришёл на онлайн-заседание по своему делу о дискредитации армии

фото ЗакС политика Юрий Шевчук не пришёл на онлайн-заседание по своему делу о дискредитации армии

Советский районный суд Уфы приступил к рассмотрению административного дела о дискредитации армии, которое ранее завели в отношении лидера ДДТ Юрия Шевчука, информирует объединённая пресс-служба судов Петербурга во вторник, 16 августа.

"Шевчуку была предоставлена возможность выйти на связь с Башкортостаном по ВКС из Санкт-Петербурга. Шевчук в суд не пришёл", — отчиталась пресс-служба.

Представитель пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева рассказала корреспонденту ЗАКС.Ру, что Шевчук был должным образом извещен о заседании.

Ранее, напомним, проведённая психолингвистическая экспертиза не нашла признаков дискредитации армии в концертной речи Шевчука.

Напомним, 5 августа суд в Уфе отказал Шевчуку и его адвокату в переносе дела в Петербург, где музыкант живёт и работает. Вместо этого ему предложили поучаствовать в заседании 16 августа по видеосвязи. Протокол на лидера ДДТ составили после того, как во время концерта в Уфе он подверг критике военную спецоперацию на Украине, упомянув президента без конкретизации имени.


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