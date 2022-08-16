Ученики и выпускники ЛНМО записали видео в поддержку школы

Несколько десятков учеников и выпускников "Лаборатории непрерывного математического образования" (ЛНМО) поучаствовали в съемке видео в поддержку образовательной площадки. Обращение опубликовали в паблике "Открытый Южно-Приморский" 15 августа.

"К концу августа у родителей и их детей практически не осталось надежды на то, что их любимая школа откроет для них двери 1 сентября 2022 года. Поэтому они записали открытое видеообращение к региональным и федеральным властям в надежде, что их услышат", - говорится в описании к видеоролику.

В ролике молодые люди рассказывают, за что полюбили ЛНМО, которая, вероятней всего, уже не сможет продолжить обучение в новом учебном году. В середине лета общеобразовательные школы, которые предоставляли Лаборатории помещения для занятий, сообщили ЛНМО, что прекращают партнёрство. В Смольном предложили перейти на формат полноценной частной школы, что, по словам руководства организации, сделает "лабораторию" недоступной для детей из малообеспеченных семей.

В конце июля неравнодушные родители и выпускники запустили петицию с призывом к городским властям поддержать образовательную площадку. По состоянию на середину августа ее подписали более шести тысяч человек.

Ранее ЗАКС.Ру уже рассказывал о ситуации в ЛНМО.

Константин Леньков