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Новости 14:29

Депутаты ЗакСа Петербурга откроют свою приёмную в Мариуполе

фото ЗакС политика Депутаты ЗакСа Петербурга откроют свою приёмную в Мариуполе

Петербургские парламентарии будут принимать обращения от граждан Мариуполя: в скором времени там откроется приёмная депутатов Законодательного собрания, пишет пресс-служба ЗакСа.

Депутаты будут оказывать мариупольцам правовые консультации, рассказывать о получении российского гражданства, просвещать по вопросам трудоустройства и соцподдержки, а также помогать местным властям в вопросах законотворчества.

"Петербург своих не бросает. Команда Законодательного Собрания готова оперативно включиться в общую работу по оказанию помощи городу-побратиму. Теперь поддержка станет ещё более комплексной", – высказался по случаю председатель Заксобрания Северной столицы Александр Бельский.

Напомним, ранее Петербург подписал соглашение о сотрудничестве с Мариуполем, в рамках которого город на Неве будет восстанавливать Октябрьский район. В частности, туда уже отправили партию строительной техники. 


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