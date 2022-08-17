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Новости 15:49

В здании правительства РФ вводят масочный режим

фото ЗакС политика В здании правительства РФ вводят масочный режим

Начиная с 22 августа в здании правительства России - Белом доме - вводится масочный режим: сотрудники аппарата Белого дома обязуются носить средства индивидуальной защиты не только внутри аппарата кабмина, но и во время деловых поездок, информирует пресс-служба ведомства.

Ранее масочный режим вернули в здании Центральной избирательной комиссии, о чём 10 августа известила руководительница ЦИК Элла Памфилова.

Отметим, что в среду, 17 августа, в России впервые с 20 марта выявили свыше 30 тысяч суточных случаев заражения коронавирусом.

Добавим также, также накануне Роспотребнадзор рекомендовал Петербургу, Пскову и Новгороду вернуться к масочному режиму.


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