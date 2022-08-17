Социолог высоко оценила статус военных: дело о сгоревшем чучеле подходит к концу

фото Константина Ленькова, ЗАКС.Ру

В Петербурге продолжают судить пацифиста Игоря Мальцева за сожжение чучела в военной форме во время празднования Масленицы. На заседании Василеостровского районного суда допросили социолога, которая рассказала о высоком статусе военнослужащих и о недопустимости глумления над ними. Обвинение закончило представлять доказательства.

С момента проведения пацифистского перфоманса прошло полгода. Утром 6 марта Игорь Мальцев и Софья Семёнова провели на льду Малой Невки акцию, во время которой они решили нарядить масленичное чучело не в привычное яркое платье, а в камуфляжную одежду. Видео с горящим чучелом разместили в Telegram-канале петербургской ячейки оппозиционного движения "Весна". На момент публикации там было около шести тысяч подписчиков.

Мальцева вместе со спутницей задержали на следующий день после съемки ролика из-за подозрений в хулиганстве по политическим мотивам (ст. 213 УК). Семеновой в качестве меры пресечения назначили запрет определенных действий. Вскоре она покинула Россию. Мальцева больше шести месяцев держат в следственном изоляторе. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Перед началом заседания 17 августа Мальцев, стоя запертым в клетке, показал собравшимся журналистам нарисованный на тетрадном листе "пацифик". Приставы на такой пикет никак не отреагировали и не пытались как-то помешать подсудимому.

На судебном заседании допросили одного свидетеля - доцента кафедры социологии из Российского государственного педагогического университета имени Герцена Наталью Мартьянову. Она участвовала в деле еще на стадии предварительного расследования - давала оценку акции с чучелом. По данным информационной системы РГПУ, темы ВКР, которыми она руководила, посвящены проблемам и перспективам компьютерных игр в социальном пространстве студентов и влиянию соцсетей на формирование их личности. На вопрос прокурора, что такое "война" с социологической точки зрения, Мартьянова заявила, что ей сложно ответить однозначно.

- Начиная от Гераклита, одно из первых определений "Война - это отец всех и верховный жрец всех". А так, можно пройтись по каждому направлению. Классическое дал Клаузевиц, - рассказала свидетель.

Мартьянова, руководствуясь знаниями в социологии, оценила перфоманс негативно. Сперва она рассказала об общих признаках социальной группы "военнослужащие": одинаковая форма, знаки отличия и социальный статус. Она отметила, что сейчас статус военных особенно высок, учитывая нынешнюю обстановку, имея в виду спецоперацию на Украине.

- В обществе этот статус сейчас очень высок. Так же, как был высок статус медицинских работников два года назад, и все внимание общества было приковано к работе медиков. Сейчас в современном контексте все внимание общества приковано как раз к социальной группе военнослужащих. Да, она имеет высокий социальный статус, - считает Мартьянова. - Любое действие важно рассматривать в социальном контексте. Не существует само по себе. К нему надо подходить именно в том социальном контексте, в котором это происходит.

Эксперт назвала "неприемлемым" сжигание военной формы в любое время. Во время спецоперации на Украине - это ничто иное, как "глумление" и "надругательство" над военными, добавила она. Сомнений, что перфоманс был направлен именно в адрес Вооруженных сил России, у нее нет.

- Исходя из социального контекста можно с уверенностью предполагать, что имеются в виду именно российские военные. Дело происходит на территории России, соответственно, если на территории России иду по городу, допустим, навстречу идут военные. У меня нет сомнений, что это российские военные. <...> Если происходит такой акт [сожжение чучела], то у меня нет сомнений, что обывателем это может восприниматься именно как акт унижения, лишения чести и достоинства социальной группы военнослужащих, - рассказала сотрудница педагогического университета.

Пацифистский посыл акции она не разделила. Позицию Мальцева, который считает камуфляжную форму символом военных конфликтов, социолог считает неверной.

Еще двух свидетелей по делу решили не вызывать в суд, а зачитать протоколы допроса. Среди них военный кабельщик-монтажник Бабаев Фуад Губад оглы, который был очень оскорблен увиденным видеороликом, поскольку поддерживает политику властей.

- Лично меня как военнослужащего такие публичные действия глубоко оскорбили. Уверен, это оскорбило и многих других военнослужащих, которые, как и я, чтут традиции и бережное отношение к форменному обмундированию, - зачитала судья показания Бабаева.

Также заслушали другого "эксперта" - армейского завхоза Анатолия Трубникова, который уточнил, что форма на чучеле была именно российская, а не какого-либо другого государства. Несколько минут судья монотонно зачитывала все технологические особенности летней военной формы - где какие карманы, с точным описанием застежек и различных ветрозащитных клапанов.

Кроме показаний свидетелей и эксперта в суде зачитали протоколы обыска и исследования устройств Мальцева - стенограммы "кружочков" из Telegram и даже заметки в Google календаре.

Это уже третье заседание по делу о сожжении чучела. Ранее свои показания озвучил оскорбленный военный-кабельщик, а также двое молодых людей, которые утверждают, что видели Мальцева и Семенову во время сжигания чучела. Такое зрелище им тоже показалось оскорбительным. Адвокат обвиняемого Дмитрий Герасимов требовал у суда запросить биллинги их сотовых, чтобы убедиться, что свидетели действительно присутствовали неподалёку тем утром. Суд отказался запрашивать данные у оператора связи.

Следующее заседания по делу о сожжении чучела состоится 31 августа. На нем допросят мать Мальцева. Адвокат Герасимов допустил, что на этом заседании могут начаться прения сторон.

Константин Леньков