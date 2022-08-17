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Новости 18:30

В Петербурге неизвестные "ослепили" портрет Виктора Цоя у "Камчатки"

фото ЗакС политика В Петербурге неизвестные "ослепили" портрет Виктора Цоя у "Камчатки"

Вандалы испортили портрет Виктора Цоя, расположенный возле клуба-музея "Котельная-Камчатка" на улице Блохина, закрасив глаза певца зелёной краской, сообщают пользователи "ВКонтакте" в паблике "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

"Это чтобы Витя не видел, что сейчас в стране творится", — иронизирует один из пользователей.

Не так давно художник Алексей Сергиенко представил в Петербурге картину, приуроченную к юбилею Цоя. На холсте исполнитель изображён в военной форме на фоне разрушенного Мариуполя. На плече у него находится шеврон с буквой Z, ставшей символом поддержки специальной военной операции на территории Украины. 

Добавим также, некоторое время назад со стены дома на Блохина исчезла миниатюрная "Гопгулья".

Фото: группа "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / "ВКонтакте"


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