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Новости 10:19

Горсуд Петербурга отменил градозащитнику Кононову штраф за дискредитацию армии

фото ЗакС политика Горсуд Петербурга отменил градозащитнику Кононову штраф за дискредитацию армии

Городской суд Петербурга отменил постановление Ленинского райсуда, который оштрафовал градозащитника Александра Кононова на 40 тысяч рублей по статье о дискредитации российской армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП), информирует объединённая пресс-служба городских судов.

Штраф, о котором в данном случае идёт речь, Кононову назначили 28 июня. Перед этим Горсуд отменил предыдущее постановление Ленинского райсуда о привлечении градозащитника к ответственности по обозначенной статье, но уже от 17 мая.

Полиция, составившая протокол на градозащитника, утверждала, что в конце февраля - начале марта он якобы опубликовал в социальных сетях пост с критической оценкой действий российской армии на Украине, нарушающий законодательство. При первом рассмотрении дела Кононов заявил, что скриншоты вмененного ему поста были сфальсифицированы.

Фото: Объединённая пресс-служба судов Петербурга


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