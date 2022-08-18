Горсуд Петербурга отменил градозащитнику Кононову штраф за дискредитацию армии

Городской суд Петербурга отменил постановление Ленинского райсуда, который оштрафовал градозащитника Александра Кононова на 40 тысяч рублей по статье о дискредитации российской армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП), информирует объединённая пресс-служба городских судов.

Штраф, о котором в данном случае идёт речь, Кононову назначили 28 июня. Перед этим Горсуд отменил предыдущее постановление Ленинского райсуда о привлечении градозащитника к ответственности по обозначенной статье, но уже от 17 мая.

Полиция, составившая протокол на градозащитника, утверждала, что в конце февраля - начале марта он якобы опубликовал в социальных сетях пост с критической оценкой действий российской армии на Украине, нарушающий законодательство. При первом рассмотрении дела Кононов заявил, что скриншоты вмененного ему поста были сфальсифицированы.

Фото: Объединённая пресс-служба судов Петербурга