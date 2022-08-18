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Новости 14:29

Обвиняемой в публикации фейков про армию Петровой продлили арест

фото ЗакС политика Обвиняемой в публикации фейков про армию Петровой продлили арест

В Калининском районном суде Петербурга 18 августа в очередной раз продлили арест менеджеру проектов Виктории Петровой, обвиняемой в распространении заведомо ложной информации об использовании Вооружённых сил России за рубежом (ч. 2 ст 207.3 УК). Обвиняемая останется в СИЗО минимум до 23 сентября. Также следователь сообщил, что материалы дела переданы прокурору для утверждения. В скором времени они будут направлены в суд. 

Заседание по рассмотрению ходатайства о продлении ареста судья Екатерина Тямина начала с контроля внешнего вида слушателей. Одного мужчину попросили покинуть зал из-за красных шорт. 

В ходатайстве следователя говорилось, что обвиняемую необходимо оставить в изоляторе. По его мнению, она якобы может продолжить "преступную" деятельность и попытаться скрыться от правосудия. 

Адвокат Анастасия Пилипенко просила суд назначить ее доверительнице иную меру пресечения, не связанную с заключением под стражу. Она представила суду более 50 личных поручительств, выписку о наличии недвижимости, где Петрова могла бы находиться на время следствия. Также на заседание пришел залогодатель, который готов выплатить 1 млн рублей в случае, если Петрова нарушит условия иной меры пресечения. 

Кроме того, Пилипенко уверена, что ходатайство о продлении ареста не может быть удовлетворено, так как она заявляла следователю отвод, но не знает, как рассмотрели ее обращение. Никаких документов об этом в материалах дела ей найти не удалось. 

Сама Петрова на заседании заявила, что считает уголовное дело в отношении нее политически мотивированным, а также высказалась о спецоперации на Украине. Выступить целиком ей не дали. Судья Екатерина Тямина попросила говорить исключительно по теме продления ареста. 

— Я, как и раньше, считаю обвинения совершенно абсурдными. Это политическое преследование, - успела сказать Петрова. 

Ранее защита жаловалась на попытки следователя затянуть процесс. В частности, якобы он не давал ознакомиться с копиями записей, за которые Петровой грозит до десяти лет лишения свободы. Похожие претензии высказывал и следователь в адрес обвиняемой из-за отказов Петровой знакомиться с материалами без адвоката. Позже суд ограничил срок ознакомления с делом до 10 августа. 

Напомним, Петрову задержали в начале мая из-за нескольких видеороликов на ее личной странице в соцсети "ВКонтакте". В них говорилось о специальной военной операции на Украине. Содержимое видеозаписей отличалось от официальных заявлений Минобороны. После обысков в ее квартире Петрову отправили в следственный изолятор. 

Подробнее о деле Петровой - в материале ЗАКС.Ру

Ранее петербургские суды приступили к рассмотрению дел в отношении двух других петербуржцев, которых обвиняют в публикации фейков на тему спецоперации на Украине: участницы "Мирного сопротивления" Ольги Смирновой и активиста из Выборгского района Бориса Романова.  

Константин Леньков


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