Две новые школы в МО "Южно-Приморский" откроют не раньше 2024 года

Вице-губернатор Петербурга Николай Линченко обозначил сроки введения в эксплуатацию двух школ в Красносельском районе, расположенных на территории муниципалитета "Южно-Приморский". Обе они, рассчитанные на 825 учащихся, расположены северо-западнее перекрестка улиц Доблести и Маршала Захарова. Одну из них собираются открыть в апреле 2024 года, а другую — в апреле 2025 года. Эту информацию получил официальным письмом и выложил его в свой Telegram-канал депутат ЗакСа Борис Вишневский.

Ранее судьбой другой школы в округе интересовался коллега Вишневского по городскому парламента Андрей Алескеров. В его случае речь шла об образовательном учреждении, которое построят севернее перекреста Петергофского шоссе и улицы Пограничника Гарькавого. Известно, что его собираются ввести в эксплуатацию между 2023 и 2025 годами.