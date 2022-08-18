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Муниципал 16:24

Две новые школы в МО "Южно-Приморский" откроют не раньше 2024 года

фото ЗакС политика Две новые школы в МО "Южно-Приморский" откроют не раньше 2024 года

Вице-губернатор Петербурга Николай Линченко обозначил сроки введения в эксплуатацию двух школ в Красносельском районе, расположенных на территории муниципалитета "Южно-Приморский". Обе они, рассчитанные на 825 учащихся, расположены северо-западнее перекрестка улиц Доблести и Маршала Захарова. Одну из них собираются открыть в апреле 2024 года, а другую — в апреле 2025 года. Эту информацию получил официальным письмом и выложил его в свой Telegram-канал депутат ЗакСа Борис Вишневский.

Ранее судьбой другой школы в округе интересовался коллега Вишневского по городскому парламента Андрей Алескеров. В его случае речь шла об образовательном учреждении, которое построят севернее перекреста Петергофского шоссе и улицы Пограничника Гарькавого. Известно, что его собираются ввести в эксплуатацию между 2023 и 2025 годами.


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Алескеров Андрей Энверович  
Вишневский Борис Лазаревич 
Линченко Николай Викторович

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