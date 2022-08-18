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Новости 18 августа, 20:55

Агапитова: Есть повод озадачить федеральных законодателей проблемой граждан с целиакией

фото ЗакС политика Агапитова: Есть повод озадачить федеральных законодателей проблемой граждан с целиакией

Петербургский омбудсмен Светлана Агапитова посетила следственный изолятор №5, где содержат фигуранток резонансных дел Марину Комар и Александру Скочиленко. Последняя, обвиняемая в фейках о действиях российской армии, призналась правозащитнице, что продолжает плохо себя чувствовать из-за недостаточно тщательного контроля еды: Скочиленко страдает от целиакии (непереносимости глютена). Художница и активистка указала Агапитовой на то, что из-за десятиминутных следственных действий ее переводили из СИЗО в ИВС, где безглютеновое питание не предусмотрено. Агапитова, как сообщается на ее сайте, сделала из этой ситуации некоторые выводы.

"Мы сделаем запрос о необходимости помещения в ИВС для следственных действий. В принципе допускается проводить их и в следственном изоляторе, что позволило бы обеспечить диетическое питание. На мой взгляд, есть повод озадачить и федеральных законодателей проблемой граждан с целиакией — должно быть повсеместное требование обеспечения безглютеновым питанием, в том числе и в ИВС", - сформулировала свою позицию омбудсмен.

Подробнее о деле Александры Скочиленко, преследуемой из-за пацифистских наклеек, читайте в материале ЗАКС.Ру.


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