Власти Эстонии решили перенести находящиеся в "неподобающих местах" советские воинские захоронения

Действующая при Министерстве обороны Эстонии комиссия по воинским захоронениям решила перенести 22 могилы советских воинов, которые расположены в "неподобающих местах", информирует РИА "Новости".

Всего в республике насчитывается порядка 130 воинских захоронений, пока что члены комиссии разбираются, пригодно ли их нынешнее местоположение для дальнейшего там нахождения.

Вопрос перезахоронений находится в ведении Эстонского военного музея. Как отметил директор учреждения Хеллара Лилла, могилами в "неположенных" местах считают те, которые расположены в парковых зонах, скверах и густонаселённых районах.

— Это места, где люди постоянно перемещаются и где нецелесообразно захоронение останков вне кладбищ, — уточнил музеевед.

Наибольшая братская могила расположена в Тарту в парке Раади, где захоронены не менее 250 человек. Осенью их должны перенести на местное кладбище.

Напомним, ранее Эстония объявила о закрытии своих границ для российских туристов. Также во вторник, 16 августа, в приграничной Нарве демонтировали памятник советскому танку Т-34, который также увезли в Эстонский военный музей.