ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 20:54

Власти Эстонии решили перенести находящиеся в "неподобающих местах" советские воинские захоронения

фото ЗакС политика Власти Эстонии решили перенести находящиеся в "неподобающих местах" советские воинские захоронения

Действующая при Министерстве обороны Эстонии комиссия по воинским захоронениям решила перенести 22 могилы советских воинов, которые расположены в "неподобающих местах", информирует РИА "Новости".

Всего в республике насчитывается порядка 130 воинских захоронений, пока что члены комиссии разбираются, пригодно ли их нынешнее местоположение для дальнейшего там нахождения.

Вопрос перезахоронений находится в ведении Эстонского военного музея. Как отметил  директор учреждения Хеллара Лилла, могилами в "неположенных" местах считают те, которые расположены в парковых зонах, скверах и густонаселённых районах.

— Это места, где люди постоянно перемещаются и где нецелесообразно захоронение останков вне кладбищ, — уточнил музеевед.

Наибольшая братская могила расположена в Тарту в парке Раади, где захоронены не менее 250 человек. Осенью их должны перенести на местное кладбище.

Напомним, ранее Эстония объявила о закрытии своих границ для российских туристов. Также во вторник, 16 августа, в приграничной Нарве демонтировали памятник советскому танку Т-34, который также увезли в Эстонский военный музей.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости19 августа
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама